Стало известно, почему харьковчанка убила сына и покончила с собой

В полиции раскрыли обстоятельства вчерашней трагедии в Харькове.

37-летняя харьковчанка, которая накануне задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, в последнее время имела проблемы с деньгами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Как уже выяснили правоохранители, женщина была в целом добропорядочной. К административной и уголовной ответственности ранее не привлекалась. Также, по словам соседей, она вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла.

Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы, она брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии, - сказано в сообщении.

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Сейчас полиция расследует данное происшествие по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник вечером в полицию поступила информация о гибели женщины и ее сына. По предварительной информации, 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына, а затем порезала себе вены и умерла от потери крови.