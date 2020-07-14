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Стало известно, почему харьковчанка убила сына и покончила с собой

Комментариев: 11
В полиции раскрыли обстоятельства вчерашней трагедии в Харькове.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com/

37-летняя харьковчанка, которая накануне задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, в последнее время имела проблемы с деньгами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Как уже выяснили правоохранители, женщина была в целом добропорядочной. К административной и уголовной ответственности ранее не привлекалась. Также, по словам соседей, она вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла.

Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы, она брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии, - сказано в сообщении.

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Сейчас полиция расследует данное происшествие по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник вечером в полицию поступила информация о гибели женщины и ее сына. По предварительной информации, 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына, а затем порезала себе вены и умерла от потери крови.

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Теги: самоубийство, убийство, Харьков, ребенок
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Комментариев (11)
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Бокер    14.07.2020, 14:45
Оценка:  +3
Бокер
Сына то за что? Лучше в приюте,чем в могиле.
Бокер    14.07.2020, 14:49
Оценка:  +4
Бокер
Без кредитов было бы легче.Сына на время даже в детдом,там много таких,временных,а сама на заработки в Европу.Да и в большом городе можно пойти домработницей.Не переломилась бы.Сама себя кредитами в яму загнала.
alex-zol    14.07.2020, 14:42
Оценка:  +2
alex-zol
А теперь добавятся и казино!!! Зе свору-на помойку!!!!!!!!!!!!!!!
Света    14.07.2020, 14:33
Оценка:  +5
Света
Почему нет статьи "Доведение до самоубийства". Это не первая жерва т.н. кредитных контор.
Zukoxress    14.07.2020, 14:39
Оценка:  +5
Zukoxress
Не будьте наивной.Мы не в правовой стране живём.
МонШер    14.07.2020, 14:49
Оценка:  +1
МонШер
Есть такая статья в УК Украины. Полиция уже возбудила дело по этой статье? Допустим возбудила. Допустим собрали доказательства( телефонные разговоры при свидетелях и т.д.) Судья только спасибо скажет- за "недорого" - оправдатальный приговор- или "недостатньо доказ1в" или " не вбачаэ складу злочину"
А_Л_Н    14.07.2020, 14:20
Оценка:  +7
А_Л_Н
очень печальная история(: жаль нашим правителям и олигархам плевать на миллионы таких как харьковчанка.
Jonas7    14.07.2020, 14:47
Оценка:  -1
Jonas7
а самим людям на себя не плевать? Тем 76% которые выбирают квнщиков в президенты и депутаты?
YZZR    14.07.2020, 15:16
Оценка:  +1
YZZR
А, що є кого вибирати? Одні мразі ідуть в президенти!!!
Zukoxress    14.07.2020, 14:11
Оценка:  +6
Zukoxress
Проблемы с деньгами имеют всё больше людей.Работы практически нет и зарплаты упали минимум на 20%.Эта проблема будет только обостряться.Как минимум год.
МонШер    14.07.2020, 14:52
Оценка:  +2
МонШер
Европа имеет огромную потребность в украинском камыше( я лично занимался в 2000 -м г) Прибыльное дело. Не сидите без дела, работайте, зарабатывайте, платите своим рабочим хорошие зарплаты!
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