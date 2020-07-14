На Донбассе молодую пару едва не убило молнией
Девушка и парень получили разряд тока.
Трагедией чуть не окончилась прогулка двух жителей села Покровского Донецкой области. Там молодую пару застала на улице гроза.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Парень 1998 года рождения с девушкой 2001 г.р. спрятались под деревом. Но внезапно в дерево ударила молния.
Разряд тока пронзил селян. Они чудом выжили. Пострадавших увезли в Мирноградскую центральную райбольницу. Их состояние стабильное.
Напомним, ранее мы писали, что в Индии за сутки от молнии погибло 23 человека.
Также мы сообщали, что на Центральном вокзале Киева загорелся человек.