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На Донбассе молодую пару едва не убило молнией

Комментариев: 1
Девушка и парень получили разряд тока.
Молния попала в дерево, под которым пряталась молодежь
Молния попала в дерево, под которым пряталась молодежь
depositphotos.com/

Трагедией чуть не окончилась прогулка двух жителей села Покровского Донецкой области. Там молодую пару застала на улице гроза.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Парень 1998 года рождения с девушкой 2001 г.р. спрятались под деревом. Но внезапно в дерево ударила молния.

Разряд тока пронзил селян. Они чудом выжили. Пострадавших увезли в Мирноградскую центральную райбольницу. Их состояние стабильное.

Напомним, ранее мы писали, что в Индии за сутки от молнии погибло 23 человека.

Также мы сообщали, что на Центральном вокзале Киева загорелся человек.

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Теги: ГСЧС, молния, Донбасс, больница, удар, гроза
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Комментариев (1)
Zukoxress    14.07.2020, 14:49
Оценка:  -1
Zukoxress
Только идиоты могут прятаться под деревом во время грозы.
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