На Донбассе молодую пару едва не убило молнией

Девушка и парень получили разряд тока.

Молния попала в дерево, под которым пряталась молодежь depositphotos.com/

Трагедией чуть не окончилась прогулка двух жителей села Покровского Донецкой области. Там молодую пару застала на улице гроза.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Парень 1998 года рождения с девушкой 2001 г.р. спрятались под деревом. Но внезапно в дерево ударила молния.

Разряд тока пронзил селян. Они чудом выжили. Пострадавших увезли в Мирноградскую центральную райбольницу. Их состояние стабильное.

Напомним, ранее мы писали, что в Индии за сутки от молнии погибло 23 человека.

Также мы сообщали, что на Центральном вокзале Киева загорелся человек.