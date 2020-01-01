В Донецкой области смягчили карантин для дискотек и общепитов

Рестораны, кафе, ночные клубы, бары, столовые и буфеты смогут работать на час дольше.

Кафе, работающим на вынос, можно оставаться открытыми всю ночь depositphotos.com/

Развлекательные заведения и общепиты ранее могли быть открытыми на Донбассе до 22:00. Однако их работу постановили продлить на час до 23:00.

Решение приняла областная комиссия по вопросам ЧС, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Развлекательным заведениям и таким субъектам хозяйственной деятельности, как рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, кафетерии, буфеты и т.д. позволено работать с 7 до 23 часов, - уточняется в сообщении.

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В обладминистрации также добавили, что общепитам не возбраняется обслуживать клиентов ночью. Впрочем, только тем заведениям, которые предоставляют услуги на вынос и с доставкой по адресу.

При этом учреждениям культуры запрещено работать с 23:00 до 7:00. Запрет не распространяется только на кинотеатры.

В пределах Донецкой области продолжает действовать адаптивный карантин.

Напомним, ранее мы писали, что одесским ресторанам и кафе запретили работать по ночам.