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Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии: О чем говорили

Комментариев: 4
Владимир Зеленский попросил хорватов пересмотреть правила въезда украинских туристов.
Зеленский поговорил с премьер-министром Хорватии.
Зеленский поговорил с премьер-министром Хорватии.
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, чья партия недавно победила на парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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Зеленский поздравил Пленковича с победой партии “Хорватское демократическое содружество“ на парламентских выборах и пожелал быстро сформировать новое правительство Хорватии.

Украинский президент поблагодарил Пленковича за то, что Хорватия с пониманием отнеслась к просьбе пересмотреть введенные недавно новые правила пересечения границы украинцами. Это значит, что гражданам Украины, возможно, станет проще ездить в одну из стран Адриатического побережья. Сейчас украинские туристы должны проходить 14-дневную обсервацию или сдавать тест на COVID-19 за два дня до приезда в Хорватию.

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Хорватский премьер-министр подтворил твердую поддержку стремления Украины интегрироваться в Евросоюз. Он также поддерживает реформы, которые проводит Зеленский.

Ранее стало известно, что ЕС планирует продлить запрет на въезд украинцам. Причина – европейцы обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Украине.

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Теги: Зеленский, Украина, Хорватия, Пленкович
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    14.07.2020, 15:05
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Бубочка интересовался, не нужно ли братьям-хорватам подогнать масок или зерна из госрезерва.
ThaiFever    14.07.2020, 14:47
Оценка:  -2
ThaiFever
" пересмотреть правила въезда украинских туристов.' -кому вы в уши ссыте ?! не туристов а заробитчан .
Woodbrother    14.07.2020, 15:01
Оценка:  +1
Woodbrother
В Хорватии 90% туристов - это именно туристы, которе едут на море. Вы от жизни отстали лет так на 25 как минимум.
Брюква_и_Клюква    14.07.2020, 15:06
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Не суди по себе, платный тайский педераст.
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