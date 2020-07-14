Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии: О чем говорили

Владимир Зеленский попросил хорватов пересмотреть правила въезда украинских туристов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, чья партия недавно победила на парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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Зеленский поздравил Пленковича с победой партии “Хорватское демократическое содружество“ на парламентских выборах и пожелал быстро сформировать новое правительство Хорватии.

Украинский президент поблагодарил Пленковича за то, что Хорватия с пониманием отнеслась к просьбе пересмотреть введенные недавно новые правила пересечения границы украинцами. Это значит, что гражданам Украины, возможно, станет проще ездить в одну из стран Адриатического побережья. Сейчас украинские туристы должны проходить 14-дневную обсервацию или сдавать тест на COVID-19 за два дня до приезда в Хорватию.

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Хорватский премьер-министр подтворил твердую поддержку стремления Украины интегрироваться в Евросоюз. Он также поддерживает реформы, которые проводит Зеленский.

Ранее стало известно, что ЕС планирует продлить запрет на въезд украинцам. Причина – европейцы обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Украине.