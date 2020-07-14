До конца недели в Украине должны утвердить нового вице-премьера

Рада рассматривает кандидатуру зама по вопросам промышленности и обороны.

В Верховную Раду была внесена кандидатура нового вице-премьера. Так, ответственным за оборонно-промышленную отрасль в стране хотят сделать Олега Урусского.

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Проект представления подал премьер-министр Денис Шмыгаль. Документ во вторник, 14 июля, зарегистрирован на официальном сайте ВР.

Отметим, что претендента на место в парламенте предлагают повторно. Ранее Кабмин его подал 10 июля, но спустя несколько дней вопрос о его назначении сняли с повестки дня.

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После этого кандидатуру Урусского утвердили на собрании партии “Слуга народа”. Окончательно решить вопрос с его назначением должны до конца недели.

Добавим, что Олег Урусский руководит компанией “Прогресстех-Украина“, которая, в частности, взаимодействует с американским Boeing. Ранее он возглавлял космическое агентство, работал в СНБО, “Укроборонпроме” и Минпроме.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине массово строят дороги к курортам.

