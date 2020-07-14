Нардеп Тищенко не смог объяснить “карантинные” нарушения его ресторана
Депутату Николаю Тищенко был задан вопрос относительно правомерности работы его ресторана “Велюр” в условиях карантина. Когда нардепа попросили прокомментировать ночную деятельность заведения, он ответил кратко: “Не могу”.
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Об этом сообщил Телеграм-канал “Политика Страны”, выложив в подтверждение видеозапись.
Как известно, недавно “Велюр”, принадлежащий Тищенко, заподозрили в нарушении карантинного режима. Его коллега-нардеп Александра Устинова нашла и выложила в сеть компрометирующие фото.
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На снимках ресторан зовет гостей отдохнуть у них на всю ночь до 6:00. И это притом, что Кабмин своим распоряжением запретил работу общепитов с 23:00 до 7 утра.
После того, как информация просочилась в сеть, провокационную рекламу убрали со страницы “Велюра” в Инстаграме. Вместо этого появились скриншоты протокола, запрещающего работу развлекательных заведений после 22:00.
К слову, это уже не первое подозрение в нарушении карантина рестораном Тищенко. До этого его обвиняли в том, что заведение работает, несмотря на всеобщий запрет.
Напомним, мы писали, что Ляшко замуровал вход в ресторан нардепа Тищенко из-за нарушения карантина.