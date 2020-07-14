Корниенко, Куфтырев и Третьякова попали в топ токсичных людей для Зеленского

Близкий к олигарху Игорю Коломойскому и его соратнику Михаилу Киперману эко-рейдер Павел Куфтырев в последние месяцы вхож в близкий круг президента Владимира Зеленского, что негативно влияет на рейтинг главы государства и правящей партии. Об этом сообщили Vesti.

Напомним, по данным КМИС, впервые за время каденции президента его действиями недовольны большее число украинцев, чем довольны. По версии издания, это связано с отсутствием быстрых изменений, частыми скандалами и токсичными людьми — в самой ЗеКоманде и вокруг нее.

В топ людей, которые «убивают» рейтинг Зеленского накануне местных выборов, Vesti включили Павла Куфтырева — помощника нардепа от СН Александра Мережко. По неподтвержденным данным, он также является советником-консультантом главы СБУ Ивана Баканова. «Официально эта информация не подтверждена, однако известно, что Куфтырев козыряет корочкой и «открывает двери ногами в любые высокие кабинеты», — пишет издание со ссылкой на блогера Елену Добровольскую.

Куфтырев «прославился» во время попыток рейдерского захвата ряда крупных предприятий: фармкомпании «Дарница», «Киевской фабрики технических бумаг», «Украгрожильебытстрой» и комплекса Агромарс (ТМ «Гавриловские курчата»). Большинство из них он осуществлял по заказу Михаила Кипермана.

Куфтырев стал фигурантом скандала вокруг ресторана «Велюр». Тут во время карантина он встречался с отцом «тендерной мафии» Антоном Яценко и сотрудником контрразведки СБУ Евгением Сытником. После одного из таких визитов он направился в бизнес-центр «Миллениум», где находятся офисы олигарха Игоря Коломойского и его партнеров. Недавно его заметили за рулем автомобиля, который преследовал и запугивал бывшую и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

По версии Vesti, несвойственная Куфтыреву активность может свидетельствовать о его планах войти в большую политику: «Близость к окружению Зеленского, тайные встречи с решалами из числа топ и кампания по отбеливанию имиджа: он старательно подчищает все негативные упоминания о себе в СМИ».

Сам факт присутствия Куфтырева в окружении Зеленского будет означать, что усилия президента по дистанцированию от Коломойского были фикцией. «Кроме того, Зеленскому пока сходит с рук назначение друзей и коллег по «Кварталу 95» на ключевые госдолжности, но общественность вряд ли простит откровенный криминалитет в окружении. В истории Украины такое позволял себе один президент, и он плохо кончил», — пишет издание.

Кроме Куфтырева в рейтинг попали глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия — за раскол монобольшинства и его конфронтацию с Кабмином. Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко — за провальную подготовку «слуг» к местным выборам и сексистские скандалы. Глава Комитета ВРУ по социальной политике Галина Третьякова — за скандальные высказывания о стерилизации и детях «низкого качества».