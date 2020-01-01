От взрыва топлива в Хмельницком пострадали люди

Два человека получили серьезные ожоги.

Инцидент произошел на ул. Черновола в Хмельницком. Там в гараже взорвалось горючее в канистре. В это время внутри было двое мужчин.

Читай также: В Польше украинку арестовали за поджог торгового центра

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Хмельницком регионе.

Уточняется, что легковоспламеняющаяся жидкость испарялась из емкости. Когда один из находившихся в гараже мужчин закурил, канистра взорвалась. В итоге начался пожар.

Спасатели, прибыв на место, выяснили, что взрыв произошел от того, что сигарету зажгли рядом с топливом. В это время воздух был насыщен парами, воспламенившимися от огня.

Читай также: В США почти сутки горит военный корабль

В результате ЧП пострадало оба мужчин. Они обожгли кисти рук и лицо. Потерпевших забрали медики.

Сотрудники ГСЧС оперативно потушили разгоревшееся пламя, не дав ему распространиться. Предварительная причина инцидента – неосторожное обращение с огнем во время курения.

Напомним, ранее мы писали, что убыток от пожаров на Луганщине оценили в более 450 миллионов.

