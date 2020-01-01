Под Николаевом мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей знакомой

Воспользовавшись тем, что мать на работе, мужчина решил надругаться над ее малолетней дочерью.

В городе Новая Одесса Николаевской области полицейские задержали 44-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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“14 июля около 3:00 в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась жительница райцентра с сообщением о том, что изнасиловали ее дочь. Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что поздно ночью в их дом пришел знакомый матери. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку“, - рассказали в полиции.

Сбежать от насильника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался в дом. Пока молодой человек звал на помощь других соседей и вызывал полицейских, злоумышленник скрылся с места происшествия. Его оперативно разыскали и задержали сотрудники уголовного розыска Новоодесского отдела полиции.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины “Изнасилование лица, не достигшего 14 лет“. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Напомним, в Одессе полиция задержала 34-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина обещал подвезти девушку домой, но по пути, угостив спиртным, завез в безлюдное место и там изнасиловал.