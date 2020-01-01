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В Украине из "тени" вывели рынок металлолома

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Верховная Рада утвердила законопроект, который упрощает бюрократические процедуры и убирает лишние требования к участникам рынка.
Рынок металлолома выйдет из "тени".
Рынок металлолома выйдет из "тени".
depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады сегодня, 14 июля, утвердили во втором чтении законопроект №2426, который облегчит работу промышленников на рынке заготовки железного лома. Об этом сообщает пресс-служба ВР. 

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Законопроект №2426 зарегистрировали в украинском парламенте еще в 2019 году. В первом чтении его утвердили с небольшими поправками. Во время второго чтения за принятие законопроекта проголосовали 237 нардепов.

Закон убрал заведомо невыполнимые требования к пунктам приема металлолома. Некоторые другие требования стали не такими строгими, как были раньше. Например, при заготовке железного лома можно будет расплачиваться наличными деньгами. При покупке лома у физических лиц вводится расчетная квитанция.

Процесс приема металлолома должен сниматься на видео. Файлы нужно будет хранить три месяца.

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Ожидается, что после вступления в силу закона №2426 (это произойдет через три месяца после его публикации в государственных СМИ), участникам рынка металлолома станет проще работать. 

Ранее житель Сумской области снял с железнодорожного пути более полутысячи различных деталей крепления. Он рассчитывал сдать их в приемный пункт металлолома.

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Теги: закон, металлолом, Верховная Рада
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