СБУ задержала фигуранта "пленок Ермака" – СМИ

Задержанный фигурирует в деле о скандальных записях как их возможный автор.

Служба безопасности Украины по подозрению в мошенничестве задержала Дмитрия Штанько, который известен тем, что фигурирует в деле о так называемых "пленках Ермака". Об этом пишет Liga.net со ссылкой на информацию, полученную в СБУ.

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Сообщается, что Штанько задержали 14 июля при получении 100 тысяч долларов взятки в рамках дела о мошенничестве.

Как утверждают в СБУ, Штанько был посредником и взял деньги "за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".

В спецслужбе заявляют, что прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий.

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По данному факту открыто уголовное дело по статье "Мошенничество".

Для справки. По неофициальным данным, именно Штанько является автором скандальных видеозаписей с участием Дениса Ермака – брата главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, ранее Ермак назвал скандальные "пленки" целенаправленной атакой на Офис президента.