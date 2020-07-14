Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ задержала фигуранта "пленок Ермака" – СМИ

Комментариев: 2
Задержанный фигурирует в деле о скандальных записях как их возможный автор.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук Елены Гитлянской

Служба безопасности Украины по подозрению в мошенничестве задержала Дмитрия Штанько, который известен тем, что фигурирует в деле о так называемых "пленках Ермака". Об этом пишет Liga.net со ссылкой на информацию, полученную в СБУ.

Читай также: "Пленки Ермака": НАБУ открыло два дела против главы ОП и его брата

Сообщается, что Штанько задержали 14 июля при получении 100 тысяч долларов взятки в рамках дела о мошенничестве.

Как утверждают в СБУ, Штанько был посредником и взял деньги "за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".

В спецслужбе заявляют, что прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий.

Читай также: "Брат Ермака - просто болтун, а Лерос - аферист", - Зеленский

По данному факту открыто уголовное дело по статье "Мошенничество".

Для справки. По неофициальным данным, именно Штанько является автором скандальных видеозаписей с участием Дениса Ермака – брата главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, ранее Ермак назвал скандальные "пленки" целенаправленной атакой на Офис президента.

Поделись:
Теги: пленки Ермака, СБУ, Ермак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    14.07.2020, 17:53
Оценка:  +1
МаксимУм
Ещё тот аферист...
Брюква_и_Клюква    14.07.2020, 18:01
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Ага. Не зря же его Ермак пригласил к себе работать консультантом
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь