В Днепре третий раз смыло Крестьянский спуск

Из-за обильных осадков Крестьянский спуск смывает уже третий раз за два месяца.

В Днепре этой ночью из-за ливня в очередной раз размыло Крестьянский спуск, где продолжается капитальный ремонт. Пострадало несколько домов, сообщает “Наше місто“.

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За два месяца дорогу на Крестьянском спуске размывает уже в третий раз. Вначале это произошло в мае, ровно через 10 дней после ремонта. Во второй раз дорога пострадала в июне. Причем повреждения были достаточно серьезными, так как грунт привалился в нескольких местах, упали деревья.

И вот теперь в третий раз за два месяца из-за обильных осадков размыло Крестьянский спуск. Стихия повредила несколько домов, а коммунальщики, которые ремонтировали эту дорогу, лишились строительных материалов (их смыла вода).

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Коммунальщики Днепра вынуждены теперь начинать чуть ли не все с самого начала. Комплексный капремонт Крестьянского спуска предусматривает замену бетонных плит и всех инженерных сетей, а также обустройство ливневой канализации. Старый ливневой коллектор установили там почти 100 лет назад.

Напомним, в ночь на понедельник, 13 июля, Украину накрыли ураган и ливни. 23 населенных пункта остались без света. Больше всего пострадали Черниговская, Киевская и Луганская области.