Стрельба по детям в Бердянске: стрелок рассказал о мотивах
По игравшим на площадке детям задержанный стрелял из стартового пистолета – чтобы напугать их.
Стрелявший по детям во дворе 48-летний житель Бердянска оказался бывшим участником АТО. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило главное управление Национальной полиции в Запорожской области.
Читай также: Под Львовом мужчина устроил стрельбу в больнице: есть раненыйПо его данным, изъятый у бердянского стрелка арсенал был привезен им из зоны АТО: пистолет-пулемет МР 40, стартовый пистолет Beretta, 230 патронов калибра 7,62 мм, 630 патронов калибра 5,45 мм.
Также полицейские обнаружили и изъяли у бывшего АТОшника пять сигнальных ракет, четыре гранаты РГД-25, четыре подствольных гранаты, противопехотную и сигнальную мину, две гранаты: светошумовую и дымовую.
Читай также: В Броварах во время семейной ссоры подстрелили полицейскогоВсе указанное оружие и боеприпасы он хранил в своей квартире. Как выяснили полицейские, по игравшим на площадке детям задержанный стрелял из стартового пистолета – чтобы напугать их.
Сотрудники полиции установили, что пьяному жителю Бердянска не понравилось, что дети громко кричат на площадке.
Как сообщалось ранее, в Бердянске из окна своей квартиры мужчина стрелял по детям, игравшим во дворе. Инцидент произошел вечером понедельник, 13 июля, в спальном районе города на улице Волонтеров, 67.
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