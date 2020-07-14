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Стрельба по детям в Бердянске: стрелок рассказал о мотивах

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По игравшим на площадке детям задержанный стрелял из стартового пистолета – чтобы напугать их.
У неадекватного мужчины дома хранился целый арсенал
У неадекватного мужчины дома хранился целый арсенал
zp.npu.gov.ua
Стрелявший по детям во дворе 48-летний житель Бердянска оказался бывшим участником АТО. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило главное управление Национальной полиции в Запорожской области.
 

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По его данным, изъятый у бердянского стрелка арсенал был привезен им из зоны АТО: пистолет-пулемет МР 40, стартовый пистолет Beretta, 230 патронов калибра 7,62 мм, 630 патронов калибра 5,45 мм.
 
Также полицейские обнаружили и изъяли у бывшего АТОшника пять сигнальных ракет, четыре гранаты РГД-25, четыре подствольных гранаты, противопехотную и сигнальную мину, две гранаты: светошумовую и дымовую.
 

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Все указанное оружие и боеприпасы он хранил в своей квартире. Как выяснили полицейские, по игравшим на площадке детям задержанный стрелял из стартового пистолета – чтобы напугать их.
 
Сотрудники полиции установили, что пьяному жителю Бердянска не понравилось, что дети громко кричат на площадке. 
 
 

Как сообщалось ранее, в Бердянске из окна своей квартиры мужчина стрелял по детям, игравшим во дворе. Инцидент произошел вечером понедельник, 13 июля, в спальном районе города на улице Волонтеров, 67.

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Теги: стрельба, полиция, Бердянск, хулиганство, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Zukoxress    14.07.2020, 20:00
Оценка:  0
Zukoxress
Наши"герои"очень любят стрелять по безоружным,это факт.Если эта мразь такое сотворила в Бердянске,можно только в ужасе подумать что эта мразь вытворяла на Донбассе...
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