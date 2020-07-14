Стрельба по детям в Бердянске: стрелок рассказал о мотивах

По игравшим на площадке детям задержанный стрелял из стартового пистолета – чтобы напугать их.

Стрелявший по детям во дворе 48-летний житель Бердянска оказался бывшим участником АТО. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

Читай также: Под Львовом мужчина устроил стрельбу в больнице: есть раненый По его данным, изъятый у бердянского стрелка арсенал был привезен им из зоны АТО: пистолет-пулемет МР 40, стартовый пистолет Beretta, 230 патронов калибра 7,62 мм, 630 патронов калибра 5,45 мм. По его данным, изъятый у бердянского стрелка арсенал был привезен им из зоны АТО: пистолет-пулемет МР 40, стартовый пистолет Beretta, 230 патронов калибра 7,62 мм, 630 патронов калибра 5,45 мм.

Также полицейские обнаружили и изъяли у бывшего АТОшника пять сигнальных ракет, четыре гранаты РГД-25, четыре подствольных гранаты, противопехотную и сигнальную мину, две гранаты: светошумовую и дымовую.

Читай также: В Броварах во время семейной ссоры подстрелили полицейского Все указанное оружие и боеприпасы он хранил в своей квартире. Как выяснили полицейские, по игравшим на площадке детям задержанный стрелял из стартового пистолета – чтобы напугать их. Все указанное оружие и боеприпасы он хранил в своей квартире. Как выяснили полицейские, по игравшим на площадке детям задержанный стрелял из стартового пистолета – чтобы напугать их.

Сотрудники полиции установили, что пьяному жителю Бердянска не понравилось, что дети громко кричат на площадке.