Рада провела самое короткое заседание в своей истории

На рассмотрение нардепов был вынесен всего один законопроект, но они отправили его на доработку.

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада провела самое короткое внеочередное заседание в своей истории. В общей сложности оно длилось 3 минуты, пишет “Украинская правда“.

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На рассмотрение депутатов был вынесен проект закона, который предусматривает норму об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро в случае привлечения его к ответственности за коррупцию. Решением 284 народных депутатов документ решено было отправить на повторное первое чтение.

Центр противодействия коррупции отмечал, что этот документ подрывает независимость НАБУ. По нему, мол, фактически можно будет уволить директора НАБУ Артема Сытника. Ранее, в апреле, этот проект отложили из-за того, что он противоречил требованиям Международного валютного фонда, - пишет ресурс.

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Предложение не рассматривать законопроект, а отправить его на доработку озвучил один из его авторов нардеп Дмитрий Лубинец. После того, как парламентарии поддержали эту инициативу на быстром голосовании, спикер Дмитрий Разумков закрыл заседание Рады.

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Самое короткое заседание в нашей истории, - сказал спикер.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада в рамках другого заседания приняла закон, который легализует игорный бизнес. Казино и залы игровых автоматов будут открываться при гостиницах.