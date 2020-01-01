Мощный ливень затопил улицы Запорожья

Горожане делятся в социальных сетях фото- и видеоматериалами летней стихии.

Некоторые улицы превратились в реки кадр из видео

В Запорожье почти за три часа выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает местный сайт 061.ua.

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Вечером 13 июля через территорию области и Запорожья прошел холодный атмосферный фронт, который принес дожди и грозы.

Заместитель начальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина отметила, что за три часа в городе выпало 95% месячной нормы осадков (45,7 мм).

Дороги сильно затопило на улице Школьной. Машины ехали очень медленно, лужи очень глубокие. В некоторых местах воды уже по колено. Потоп также на дамбе в районе Пушкина... Образовалась огромная пробка, - говорится в сообщении ресурса zp.vgorode.ua.

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По словам очевидцев, маршрутка застряла под Вознесеновским мостом, салон затопило, люди ждали спасателей.

В областной ГСЧС сообщили, что из-за затоплений дорог в Запорожье и регионе спасатели освободили 15 застрявших автомобилей.

Напомним, ночной ливень в Харькове побил 140-летний рекорд. Этой ночью в Харькове установлен новый абсолютный рекорд по количеству осадков за сутки.