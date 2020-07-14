Стали известны подробности гибели военного медика на Донбассе

Сепаратисты, пообещав "режим тишины", заманили в ловушку украинскую эвакуационную группу.

Украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода, сепаратисты расстреливали с трех сторон. Об этом рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты полковник Николай Палас, информирует Радио Свобода.

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По словам Паласа, группа украинских военных из девяти человек попала в засаду, когда до погибшего от взрыва мины командира взвода оставалось пройти всего 15 метров. Сепаратисты заманили украинских солдат в ловушку, пообещав пропустить эвакуационную группу и соблюдать “режим тишины“.

Сержант разведвзвода получил ранение. Военный медик и офицер-разведчик пытались оказать ему помощь, но это у них не получилось из-за сильного огня противника. Военный медик погиб, а офицера разведки контузило.

Украинские солдаты до сих пор не могут забрать с поля боя своих убитых товарищей. Судьба раненого сержанта не известна. Офицера смогли эвакуировать.

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Украина предпринимает все необходимые меры для эвакуации погибших бойцов и поиска раненого сержанта.

Ранее стало известно, что в зоне ООС погибло сразу два солдата ВСУ из-за обстрелов украинских позиции возле Славного и Зайцево.