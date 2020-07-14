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Стали известны подробности гибели военного медика на Донбассе

Комментариев: 6
Сепаратисты, пообещав "режим тишины", заманили в ловушку украинскую эвакуационную группу.
Полковник Николай Палас.
Полковник Николай Палас.
radiosvoboda.org

Украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода, сепаратисты расстреливали с трех сторон. Об этом рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты полковник Николай Палас, информирует Радио Свобода.

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По словам Паласа, группа украинских военных из девяти человек попала в засаду, когда до погибшего от взрыва мины командира взвода оставалось пройти всего 15 метров. Сепаратисты заманили украинских солдат в ловушку, пообещав пропустить эвакуационную группу и соблюдать “режим тишины“.

Сержант разведвзвода получил ранение. Военный медик и офицер-разведчик пытались оказать ему помощь, но это у них не получилось из-за сильного огня противника. Военный медик погиб, а офицера разведки контузило.

Украинские солдаты до сих пор не могут забрать с поля боя своих убитых товарищей. Судьба раненого сержанта не известна. Офицера смогли эвакуировать.

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Украина предпринимает все необходимые меры для эвакуации погибших бойцов и поиска раненого сержанта.

Ранее стало известно, что в зоне ООС погибло сразу два солдата ВСУ из-за обстрелов украинских позиции возле Славного и Зайцево.

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Теги: сепаратисты, украинские военные, засада
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Комментариев (6)
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Zukoxress    14.07.2020, 18:48
Оценка:  -5
Zukoxress
Это уже не столь важно.Убитого не вернуть.А вот то что бердянский стрелок по детям оказался бывшим"атошником",очень интересно.Но,уже давно не удивляет что наши"герои"обожают стрелять по безоружным,в том числе и детям...
CCS    14.07.2020, 18:57
Оценка:  +2
CCS
"Твої герої" приїхали з Бурятії на Донбасс і вбивають українців. Мразота, "не так важно" тобі, що ви, кацапи, стріляєти в спину чи прикриваючись жінками та дітьми! "Братський народ". Може трохи отрезвіють нарешті українці і зрозуміють, що "надо просто пєрєстать стрєлять" - це не варіант перемоги?
Zukoxress    14.07.2020, 19:05
Оценка:  -4
Zukoxress
Дурбецело,хто тобі сказав що я маю відношення до Росії?Я в Україні мешкаю,голосував не стільки за Зе,скільки проти твого хазяїна Педрили.А війна всім давно набридла.
CCS    14.07.2020, 19:14
Оценка:  +1
CCS
Кацапи в Україні не тільки з війни на Донбассі. Вас до нас завозили ешелонами, щоби розбавити українців недолугими виродками. Що зараз відбувається, наприклад, в Криму. Тож те, що ти "мешкаєш в Україні", не спростовує факта твого вродженного кацапства. Ти ще мабуть мєнт люстрований, так?
CCS    14.07.2020, 19:14
Оценка:  0
CCS
Кацапи в Україні не тільки з війни на Донбассі. Вас до нас завозили ешелонами, щоби розбавити українців недолугими виродками. Що зараз відбувається, наприклад, в Криму. Тож те, що ти "мешкаєш в Україні", не спростовує факта твого вродженного кацапства. Ти ще мабуть мєнт люстрований, так?
Zukoxress    14.07.2020, 19:19
Оценка:  -2
Zukoxress
Недолуге,в тебе сидить маленький хворий фашист.Якщо у людини інша точка зору на будь-які події,то ще не значить що ця людина погана.Саме через таких як ти,ми живемо у суцільній халепі.
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