В Херсонской области на закрытой на карантин базе отдыха остаются люди

Заведение с 10 июля закрыто на карантин после обнаружения коронавируса у одного из сотрудников. Часть отдыхающих и весь персонал продолжают оставаться на месте.

В селе Стрелковое Херсонской области сегодня начали выезжать отдыхающие из базы отдыха, где 10 июля был обнаружен коронавирус. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во время плановой проверки персонала, тест на коронавирус дал положительный результат у официанта. Заведение закрыли на карантин.

Часть отдыхающих и весь персонал продолжает оставаться на базе.

Ранее сообщалось, что национальная Сорочинская ярмарка в Полтавской области в 2020 году не будет проводиться из-за карантинных ограничений, введенных властями.

Также сообщалось, что народный депутат и владелец ресторана Велюр Николай Тищенко не смог прокомментировать работу ресторана в ночное время, несмотря на карантинные ограничения.

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