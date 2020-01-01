В Херсонской области на закрытой на карантин базе отдыха остаются люди
В селе Стрелковое Херсонской области сегодня начали выезжать отдыхающие из базы отдыха, где 10 июля был обнаружен коронавирус. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Во время плановой проверки персонала, тест на коронавирус дал положительный результат у официанта. Заведение закрыли на карантин.
Часть отдыхающих и весь персонал продолжает оставаться на базе.
Ранее сообщалось, что национальная Сорочинская ярмарка в Полтавской области в 2020 году не будет проводиться из-за карантинных ограничений, введенных властями.
Также сообщалось, что народный депутат и владелец ресторана Велюр Николай Тищенко не смог прокомментировать работу ресторана в ночное время, несмотря на карантинные ограничения.
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