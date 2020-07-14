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СБУ подтвердила задержание автора "пленок Ермака"

Комментариев: 1
Утверждается, что "обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками".
СБУ подтвердила задержание автора "пленок Ермака"
© ssu.gov.ua
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  • Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака"
СБУ подтвердила задержание автора "пленок Ермака"
Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака"
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СБУ подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию о задержании одного из фигурантов дела о так называемых “пленках Ермака“. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

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“Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группы. Ее участники обещали коммерсанту за 100 000 долларов США “решить“ вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах“, - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, среди задержанных – вероятный автор скандальных “пленок Ермака“, который ранее фигурировал в записях.

Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители “громких пленок“ на самом деле оказались обычными мошенниками, - заявили в ведомстве.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что СБУ задержала фигуранта “пленок Ермака“. Задержанный фигурирует в деле о скандальных записях как их возможный автор.

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Теги: Офис Генпрокурора, Киев, СБУ, взятка, коррупция, пленки Ермака, Ермак
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Комментариев (1)
chytan    14.07.2020, 19:44
Оценка:  0
chytan
От клоунада с этими зелеными !!!
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