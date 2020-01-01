Зебры, Бастилия и девушка Бонда в 69 лет: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 14 июля.

Снимок с двумя зебрами запутал пользователей сети из-за оптической иллюзии.

Франция сократила программу празднования Дня взятия Бастилии в связи с эпидемией коронавируса

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