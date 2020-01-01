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Зебры, Бастилия и девушка Бонда в 69 лет: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 14 июля 2020 года.
Похожий на Кена бразилец стал Барби и мечтает о ребенке
Похожий на Кена бразилец стал Барби и мечтает о ребенке
Instagram/rodrigoalvesuk
Cмотрите фотогалерею Зебры, Бастилия и девушка Бонда в 69 лет: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 14 июля.

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Теги: Харьков, Париж, учения, зебры, ливень, фото дня, день взятия Бастилии
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Источник: Корреспондент.net

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