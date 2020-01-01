На Каховском водохранилище катер вышел из строя, вызывали спасателей

Спасатели ГСЧС пришли на помощь с резиновой моторной лодкой и катером. Никто не пострадал.

В городе Каменка-Днепровская в акватории Каховского водохранилища заглох мотор прогулочнго катера, из-за чего пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе во вторник, 14 июля.

"13 июля в 18:52 в Службу спасения... поступило сообщение о происшествии на воде, которое произошла в городе Каменка-Днепровская в акватории Каховского водохранилища в районе полуострова. Как выяснилось, на расстоянии 300 м от берега в прогулочном катере, который двигался по маршруту Никополь - Каменка-Днепровская, вышел из строя мотор. На катере находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели прибыли на место и привели в оперативную готовность резиновую моторную лодку и катер. В то же время из Никополя вышел другой катер, который добрался до пассажиров и перевез их к мысу Каменский.

"Бойцы ГСЧС на оперативно-спасательном автомобиле перевезли спасенных с мыса в город Каменка-Днепровская. В результате происшествия никто не пострадал", - отметили спасатели.

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