Убийство медика. На Донбассе новая эскалация

Варварство и военное преступление - Украина и Запад возмущены убийством военного медика на Донбассе.

На Донбассе продолжаются активные военные действия. А последние дни выдались особенно горячими. В понедельник, 13 июля, от обстрелов погибли двое украинских военных. При эвакуации тела одного из них застрелили еще и военного медика.

Эта ситуация возмутила не только украинское руководство, но и зарубежные страны.

Корреспондент.net разбирался в новой эскалации на Донбассе.

Засада

Нападение произошло в районе Зайцевого Донецкой области. По словам командира 35-й отдельной бригады морской пехоты Николая Паласа, украинская эвакуационная группа в составе девяти человек отправилась к месту гибели командира взвода после получения представителями СММ ОБСЕ согласия сепаратистов.

“С 14.00 до 18.00 было подтверждение с той стороны, что будет соблюдение режима тишины. Была составлена группа для эвакуации непосредственно погибшего командира взвода из двух представителей СЦКК, группы разминирования, а также группы сопровождения, на которых были надеты белые каски, белые жилеты, также был боевой медик. Не доходя 15 метров к погибшему, была устроена подлая засада”, - сообщил Палас.

Обстрел велся с трех позиций. Сержант разведывательного взвода шел впереди и принял на себя огневой удар. Он был ранен, однако смог подползти в сторону группы. Когда военный медик и один из разведчиков пытались оказать ему помощь, противник вновь открыл огонь. В результате медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию, рассказал Палас.

По его словам, травмированного военного удалось эвакуировать, раненый сержант и погибший медик остались на поле боя. Тело командира взвода, который погиб на минном поле, забрали сепаратисты.

Сейчас ведутся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и Груз-200 для дальнейшей эвакуации тела погибшего медика и поиска раненого сержанта.

Реакция

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал актом варварства убийство медика. “Хочу очень четко заявить, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет ни о чем другом, как об акте варварства”, — отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что дипломаты постараются, чтобы инцидент получил огласку.

“Буду лично поднимать этот вопрос. Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров. Эта ситуация получит огласку”, — заявил глава МИД.

Он сообщил, что сегодня проведет встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, где обсудит вопрос убийства медика на Донбассе.

Убийство медика прокомментировали даже в посольстве США в Украине: “Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцево. Мы вместе с народом Украины осуждаем непрерывную вооруженную агрессию и почитаем героизм многих украинцев, которых потеряли жизнь и получили травмы во время храброго несения службы своей демократии”.

Ответ Украины

Отреагировал на нападение и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что держит ситуацию под личным контролем.

На выполнение задания Зеленского на место выехали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец.

“Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - заявил Зеленский.

Убийство военного медика на Донбассе – прямое нарушение Женевской конвенции, на которое Украина должна реагировать в международном поле, считает эксперт Центра Разумкова по вопросам международной безопасности Алексей Мельник.

“Это прямое нарушение Женевской конвенции 1949 года, где идет речь о том, как враждующие стороны должны обращаться с ранеными и погибшими. Украина должна апеллировать к тому, что это нарушение Россией как стороной конфликта требований Женевской конвенции, под которой Россия подписалась”, – отмечает эксперт.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов называет ситуацию прогнозируемой. По его словам, обострение продлиться еще несколько недель.

"После того, как 3 июля в Берлине прошла встреча помощников глав государств "нормандского формата", ни Украина, ни РФ не получили того, чего ожидали. В итоге Москва применила старую тактику – усиление давления на официальный Киев путем роста обстрелов наших позиций, – поясняет Олег Жданов. – Так будет продолжаться, пока не начнется новый раунд переговоров, или пока мы не пойдем на условия, которые поставила РФ. В том числе – закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса".