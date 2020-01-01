Зеленский обсудил с МВФ назначение главы НБУ

В разговоре с распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой президент назвал критерии выбора кандидатуры и отметил, что решение принимает исключительно в интересах народа Украины.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 июля, провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которого речь, в частности, шла о назначении нового руководителя Нацбанка, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которых ему предложили представители банковского сектора. Он заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру главы НБУ.

"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил убеждение, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", – заявил глава государства.

Он отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Владимир Зеленский заверил Кристалину Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления. Он подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины.

Ранее в МВФ заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна сохранить независимость Нацбанка, не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

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