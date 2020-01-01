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Главред сайта "Чесно" пожаловалась на угрозы

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На "мемориальной доске" было указано, что главред купила квартиру в 2017 году в этом доме, хотя она это отрицает.
Редактор заявила, что информация на доске - ложь
Редактор заявила, что информация на доске - ложь
Ирина Федорив
 
На Киевщине в поселке Коцюбинское на доме главного редактора сайта "Движение ЧЕСТНО" Ирины Федорив неизвестные установили табличку, похожую на мемориальную доску. Об этом сообщила сама Федорив в Facebook во вторник, 14 июля.
 
 
"Вам при жизни устанавливали мемориальную доску? А вот мне повезло. Пока я там под парламентом с обществом пикетировали сегодня саботажника Клочко, мне установили памятную доску. Якобы я купила квартиру в 2017 году в этом доме ... Мои соседи знают, что я здесь живу с 2007 года (даю фото прописки по этому адресу - квартира 54) ", - написала она.
 
 
Женщина обратилась к правоохранителям и подала соответствующее заявление.
 
Движение "ЧЕСТНО" расценивает этот случай как очередную попытку запугивания и угроз в адрес активистки, которая отстаивает вынесения в натуру границы национального парка в Беличанскому лесу и спасение его от застройки, а также участвует в кампании присоединения поселка Коцюбинское к Киеву.
 
"В Украине критическая ситуация с нападениями на активистов и сливом дальнейших дел. Кроме физического насилия, обличителей, журналистов, тех, кто отстаивает интересы своих общин, - постоянно запугивают, публикуют их персональные данные, за ними следят и травят - как в интернете, так и в реальной жизни. Я не хочу думать о том, чем может закончиться такой якобы "троллинг" с установкой таблички, похожей на мемориальную плиту. Мы обращаемся в милицию и требуем должного расследования этого инцидента, а также будем оказывать Ирине надлежащую поддержку ", - сообщила Вита Думанская, координатор движения "Честно".
 
Как сообщалось, с начала года в Украине зафиксировано 26 случаев нападений на представителей СМИ.

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Теги: Киевская область, угроза, Журналисты, редактор
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Источник: korrespondent.net

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