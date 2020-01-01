В Черновцах сняли еще часть карантинных ограничений

В городе возобновят работу рестораны, кафе и бары, а также ночные клубы и учреждения культуры.

Власти Черновцов разрешили заведениям культуры и ресторанам возобновить работу с соблюдением определенных ограничительных мер. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

В частности, разрешена работа учреждений культуры с наполненностью не более 50 процентов стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м кв. площади.

Кроме того, до 23:00 разрешена работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

Накануне сообщалось, что Черновцы вернулись к обычной работе транспорта.

Напомним, с 1 июля в Черновицкой области ослабили карантин – возобновили внутриобластное автобусное сообщение, открыли рестораны, спортзалы и детские площадки.

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