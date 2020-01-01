Пьянству бой. Что ужесточат под видом борьбы с ДТП

Вместе с ужесточением наказания за вождение в нетрезвом состоянии МВД пытается продавить значительное расширение возможностей для полиции.

На выходных Украину всколыхнуло жуткое ДТП под Киевом. Пьяный водитель за рулем Мерседеса выскочил на встречку и убил семью из четырех человек.

Народные депутаты буквально на следующий день принялись ужесточать наказание за вождение в пьяном виде. Но в закон зашили много других, не самых однозначных новаций.

Трагедия

12 июля в результате ДТП на Столичном шоссе в 5 км от Киева погибли два взрослых и двое детей, третий ребенок – в больнице, в тяжелом состоянии.

Водитель Мерседеса столкнулся с другим авто, двигавшимся впереди в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "Хюндай", в котором ехали пострадавшие. Драгер показал, что водитель был пьян.

Позже выяснилось, что мужчина, устроивший аварию – Антон Желепа, был неоднократно судим за различные преступления и административные нарушения, в том числе, автомобильную аварию.

Шевченковский районный суд Киева арестовал Желепу на 2 месяца без права внесения залога. Сам Желепа на заседании суда отметил, что признает свою вину. Он сообщил, что отказался от услуг адвоката. Когда судья устанавливал личность подозреваемого, Желепа отметил, что официально нигде не трудоустроен, сказал, что женат и имеет троих детей

Прокурор Дарья Милюкова сказала журналистам, что Желепа сообщил следствию, что "ехал в магазин", но больше "ничего не помнит". У подозреваемого были взяты образцы на наличие наркотических веществ в организме, но результаты экспертизы пока не известны. На месте трагедии драгер показал 1,3 промилле алкоголя в крови Желепы.

Относительно автомобиля Мерседес, которым управлял подозреваемый, прокурор сообщила, что сейчас следствие проверяет две версии: что Желепа угнал авто и что владелец сам дал ему ключи.

Реакция властей

Президент Владимир Зеленский заявил, что за вождение в нетрезвом состоянии должна быть уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.

По словам президента, за первое полугодие 2020 года на дорогах погибло почти 1500 человек.

"В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", – добавил глава государства.

Глава государства отметил, что действующие законы и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах – люди не осознают ответственности, когда садятся за руль пьяными.

Спорный законопроект

В итоге, на внеочередном заседании Рада поддержала законопроект №2695 и ряд поправок в законы об ужесточении наказания водителей за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Срочность принятия законопроекта и поправок, по мнению министра МВД Арсена Авакова, вызвана ростом нарушений и тяжелых ДТП, спровоцированных водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также легкостью ухода ими от ответственности.

Но одновременно с ужесточением наказания за пьяное вождение МВД предлагает внести множество поправок, которые уменьшают права водителей, но увеличивают их обязанности и зависимость от полиции.

«Под циничным прикрытием смерти целой семьи в страшном ДТП и под видом борьбы с “пьяным” вождением нам суют возможность останавливать машины без оснований, отдавать документы и выходить из машины, обыск без понятых, – считает депутат от фракции Голос Александра Устинова. – И главное, чтобы почувствовать цинизм и ложь о борьбе с пьяными водителями, этот законопроект даже не повышает штраф за пьяное вождение. Тот, кто убил на своем Мерседесе целую семью, имел и админаресты, и многое другое, но откупился”.

Так, законопроектом, разрешаются профилактические мероприятия с “осмотром водителей с использованием специальных техсредств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения”. То есть возвращаются остановки автомобилей без оснований и с освидетельствованиями.

Теперь в случае остановки полицейскими водитель обязан не просто остановиться и предоставить необходимые документы, но неукоснительно выполнять все требования. Например, выходить или не выходить из автомобиля, заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания, держать руки в поле зрения полицейского, открывать все двери, багажники, крышки и предоставить для поверхностной проверки подкапотное пространство, содержимое прицепа, бардачков, ниш и т. д.

Существенно усилится ответственность за вождение транспортных средств без водительского удостоверения и за передачу управления такому лицу — с 510 до 10,2 тысяч гривен.