Spotify запускается в Украине

Сервис будет доступен украинским пользователям с завтрашнего дня бесплатно или по премиум-подписке.

Spotify объявил о запуске в Украине

Шведский музыкальный сервис Spotify с 15 июля станет доступен для украинских пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сервис запустят в 13 странах, в частности, Украине, Казахстане, Беларуси, России, Молдове, Албании, Хорватии, Черногории и Сербии.

При этом Spotify будет доступен бесплатно или по премиум-подписке.

Накануне компания добавила Украину к обновленной политике пользования. Согласно документу, сервисом могут пользоваться лица в возрасте с 18 лет, заключив договор со Spotify на условиях украинского законодательства.

Напомним, с января Spotify начал пускать пользователей из Украины в веб-плеер без VPN, но регистрация и приложение оставались недоступны.

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