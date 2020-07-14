ВАКС снял арест с имущества Богатыревой

Среди прочего суд вернул бывшей главе Минздрава золотой слиток, дароносицу, несколько икон, золотые серьги, значок "Партия регионов".

Высший антикоррупционный суд снял арест с имущества бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой в связи с отсутствием у бывшего министра статуса подозреваемой. Тем самым ВАКС поддержал ходатайство адвоката бывшей главы Минздрава. Об этом, во вторник, 14 июля, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Среди имущества, с которого сняли арест, оказались 30 850 гривен, 1650 евро и 1500 долларов наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы со ртутной позолотой и гравировкой, семь икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа, ряд памятных монет и значок "Партия регионов".

Напомним, в октябре 2014 года Богатыреву объявили в государственный розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По данным следствия, в 2012-2014 годах, когда Богатырева была министром здравоохранения, ведомство закупало лекарства по ценам, завышенным на 20-40%.



Весной 2015 года Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего члена Кабмина.

Когда Богатырева вернулась в Украину в августе 2019 года, во исполнение постановления Печерского районного суда Киева (от 2015 года), Богатыреву задержали и доставили в суд, а позже отпустили под залог в 6 миллионов гривень, который внес депутат Вадим Новинский.

В июне 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила меру пресечения Богатыревой из-за невручения прокуратурой сообщения о подозрении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet