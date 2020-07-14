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ВАКС снял арест с имущества Богатыревой

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Среди прочего суд вернул бывшей главе Минздрава золотой слиток, дароносицу, несколько икон, золотые серьги, значок "Партия регионов".
Бывшей глава Минздрава времен Виктора Януковича Раиса Богатырева
Бывшей глава Минздрава времен Виктора Януковича Раиса Богатырева
УНІАН

Высший антикоррупционный суд снял арест с имущества бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой в связи с отсутствием у бывшего министра статуса подозреваемой. Тем самым ВАКС поддержал ходатайство адвоката бывшей главы Минздрава. Об этом, во вторник, 14 июля, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Среди имущества, с которого сняли арест, оказались 30 850 гривен, 1650 евро и 1500 долларов наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы со ртутной позолотой и гравировкой, семь икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа, ряд памятных монет и значок "Партия регионов". 

Напомним, в октябре 2014 года Богатыреву объявили в государственный розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По данным следствия, в 2012-2014 годах, когда Богатырева была министром здравоохранения, ведомство закупало лекарства по ценам, завышенным на 20-40%.

Весной 2015 года Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего члена Кабмина.

Когда Богатырева вернулась в Украину в августе 2019 года, во исполнение постановления Печерского районного суда Киева (от 2015 года), Богатыреву задержали и доставили в суд, а позже отпустили под залог в 6 миллионов гривень, который внес депутат Вадим Новинский.

В июне 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила меру пресечения Богатыревой из-за невручения прокуратурой сообщения о подозрении.

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Теги: Богатырева, суд, имущество, министр, Вакс
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Источник: korrespondent.net

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