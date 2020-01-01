УНИКА и Новая почта отказываются от пластика

В наше время, корпоративная социальная ответственность бизнеса становится все более распространенной практикой в ​​Украине. Ситуация с коронавирусом изменила и продолжает менять требования и отношение крупного бизнеса к социальной ответственности, в рамках которой, вопросы экологии стоят одними из первых.

Страховая компания «УНИКА» следуя корпоративным программам социальной ответственности, в первую очередь направленным на защиту окружающей среды, инициировала отказ от использования пластиковых карт (полисов) в медицинском страховании.

В настоящее время практически каждый застрахованный клиент имеет страховой полис в виде пластиковой карточки, которая используется, во-первых, для идентификации клиента страховой компании при обращении в лечебные и медицинские учреждения, а во-вторых − выполняет информационную функцию, поскольку содержит данные о номере полиса, сроке его действия, контактные телефоны страховщика.

Первой инициативу Страховой компании «УНИКА» поддержала компания Новая почта - трендсеттер в своей сфере бизнеса и один из крупнейших корпоративных клиентов УНИКА. Отказ от использования пластиковых карт для застрахованных сотрудников компании Новая почта позволит избежать производства более 23 тысяч карточек, что равняется 115 кг пластика, который впоследствии нужно будет утилизировать, а значит, и загрязнять окружающую среду. Кроме того, в данном проекте реализуются требования по бесконтактной передаче информации, что также очень важно сегодня.

«Ответственность крупного бизнеса за процессы, происходящие в окружающей среде, становится сегодня все более актуальным вопросом. Каждая компания, в любой сфере деятельности, должна использовать все свои возможности для разумного использования ресурсов и сохранения природы. Мы очень рады, что именно компании, входящие в группу Новая почта, первыми откликнулись на наше предложение отказаться от использования пластиковых полисов. Надеемся, что наша инициатива найдет отклик и у других участников украинского бизнеса» - Елена Улье, Председатель Правления Страховой компании «УНИКА».

«Забота об окружающей среде для Новой почты – это не дань моде, а часть бизнес-стратегии компании. Мы сортируем вторсырье с 2016 года, а в прошлом году запустили проект по сбору макулатуры и полиэтилена в клиентской зоне наших отделений. Только за 2019 Новая почта собрала более 1300 тонн макулатуры и более 270 тонн полиэтилена. Поэтому, мы с радостью поддержали экологическую инициативу нашего страхового партнера компании УНИКА», - комментирует Александр Бульба, СЕО Новой почты.

С целью внедрения решения об отказе от пластиковых карточек, УНИКА перестроила свои бизнес-процессы, провела переговоры с сетями партнерских лечебных учреждений о переходе на другую систему идентификации клиентов и продолжает развивать мобильное приложение myUNIQA, которое является эффективной альтернативой пластиковым карточкам для клиентов, как с точки зрения их идентификации, так и с точки зрения информационной поддержки, скорости и качества обработки обращений клиентов, наличия других дополнительных практичных сервисов (геолокация, медицинская карта и т.п.).

С 2018 года Страховая компания «УНИКА» и группа компаний Новая почта являются бизнес партнерами по страхованию более 23 тысяч сотрудников по программам добровольного медицинского страхования.

УНІКА і Нова пошта відмовляються від пластику

В наш час корпоративна соціальна відповідальність бізнесу стає все більш поширеною практикою в Україні. Ситуація з коронавірусом змінила та продовжує змінювати вимоги та ставлення великого бізнесу до соціальної відповідальності, в межах якої, питання екології постає одним з перших.

Страхова компанія «УНІКА» дотримуючись корпоративних програм соціальної відповідальності, в першу чергу спрямованих на захист навколишнього середовища, ініціювала відмову від використання пластикових карток (полісів) у медичному страхуванні.

Сьогодні практично кожен застрахований клієнт має страховий поліс у вигляді пластикової картки, яка використовується, по-перше, для ідентифікації клієнта страхової компанії під час звернення до лікувальних та медичних установ, а по-друге – виконує інформаційну функцію, оскільки містить дані про номер полісу, строк його дії, контактні телефони страховика.

Першою ініціативу Страхової компанії «УНІКА» підтримала компанія Нова пошта − трендсеттер у своїй галузі бізнесу та один з найбільших корпоративних клієнтів УНІКА. Відмова від використання пластикових карток для застрахованих співробітників компанії Нова пошта надасть можливість уникнути виробництва понад 23 тисяч карток, що дорівнює 115 кг пластику, який згодом потрібно буде утилізувати, а отже забруднювати навколишнє середовище. Окрім того, в даному проєкті реалізуються вимоги щодо безконтактної передачі інформації, що на сьогодні є також дуже важливим.

«Відповідальність великого бізнесу за процеси, що відбуваються у навколишньому середовищі стає сьогодні все більш актуальним питанням. Кожна компанія в будь-якій галузі повинна використовувати всі свої можливості щодо розумного використання ресурсів та збереження природи. Ми дуже раді, що саме компанії, які входять до групи Нова пошта першими відгукнулися на нашу пропозицію відмовитися від використання пластикових полісів. Сподіваємось, що наша ініціатива знайде відгук і в інших учасників українського бізнесу» − Олена Ульє, Голова Правління Страхової компанії «УНІКА».

«Турбота про навколишнє середовище для Нової пошти – не данина моді, а частина бізнес-стратегії компанії. Ми сортуємо вторсировину з 2016 року, а в минулому році запустили проєкт зі збору макулатури та поліетилену у клієнтській зоні наших відділень. Лише за 2019 рік Нова пошта зібрала понад 1 300 тон макулатури та понад 270 тон поліетилену. Тому, ми радо підтримали екологічну ініціативу нашого страхового партнера компанії УНІКА», - коментує Олександр Бульба, СЕО Нової пошти.

Задля впровадження рішення про відмову від пластикових карток, УНІКА перебудувала свої бізнес-процеси, провела переговори з мережами партнерських лікувальних закладів про перехід на іншу систему ідентифікації клієнтів та продовжує розвивати мобільний додаток myUNIQA, який є ефективною альтернативою пластиковим карткам для клієнтів, як з точки зору їх ідентифікації, так і з точки зору інформаційної підтримки, швидкості та якості обробки звернень клієнтів, наявності інших додаткових практичних сервісів (геолокація, медична карта тощо).

З 2018 року Страхова компанія «УНІКА» та група компаній Нова пошта є бізнес партнерами по страхуванню понад 23 тисяч співробітників за програмами добровільного медичного страхування.

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