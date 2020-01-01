На Донбассе активизировались боевики, ранены семеро воинов ВСУ

За минувшие сутки и с начала текущих в зоне ООС 22 раза открывали огонь сепаратисты.

По данным штаба ООС, ситуация на Донбассе остается контролированной facebook.com/pressjfo.news

Во вторник, 14 июля, вражеские формирования 18 раз нарушали режим тишины. Они открывали огонь из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, захватчики стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелецкого оружия. Обстрелы велись близ Авдеевки, Водяного, Марьинки, Гнутового, Талаковки, Лебединского, Березового. Также сепаратисты проявили активность рядом с Шумами и Крымским. А возле Новомихайловки пустили в ход пртивотанковый ракетный комплекс “Фагот”.

За минувшие сутки были ранены семеро украинских защитников. Их эвакуировали и предоставили медпомощь.

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В свою очередь, бойцы ВСУ нанесли ответный удар. По данным разведки, за вчерашний день трое захватчиков получили ранение.

С начала текущих суток оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. Активность была проявлена возле Марьинки и Талаковки. Там стреляли из гранатометов, пулеметов, а также применили минометы калибра 120 мм. Кроме того, близ Новолуганского сепаратисты открывали огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

Вражеские обстрелы были остановлены защитниками. Потерь на украинских позициях к утру 15 июля нет.

Напомним, ранее мы писали, что на видео показали выстрел Javelin и Стугны.

