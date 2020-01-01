На Донбассе активизировались боевики, ранены семеро воинов ВСУ
Во вторник, 14 июля, вражеские формирования 18 раз нарушали режим тишины. Они открывали огонь из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Так, захватчики стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелецкого оружия. Обстрелы велись близ Авдеевки, Водяного, Марьинки, Гнутового, Талаковки, Лебединского, Березового. Также сепаратисты проявили активность рядом с Шумами и Крымским. А возле Новомихайловки пустили в ход пртивотанковый ракетный комплекс “Фагот”.
За минувшие сутки были ранены семеро украинских защитников. Их эвакуировали и предоставили медпомощь.
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В свою очередь, бойцы ВСУ нанесли ответный удар. По данным разведки, за вчерашний день трое захватчиков получили ранение.
С начала текущих суток оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. Активность была проявлена возле Марьинки и Талаковки. Там стреляли из гранатометов, пулеметов, а также применили минометы калибра 120 мм. Кроме того, близ Новолуганского сепаратисты открывали огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.
Вражеские обстрелы были остановлены защитниками. Потерь на украинских позициях к утру 15 июля нет.
Напомним, ранее мы писали, что на видео показали выстрел Javelin и Стугны.