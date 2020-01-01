Главное 14 июля: Карантин на полтора года и казино в законе

Подборка важных событий за минувшие сутки.

Закон о легальных казино приняли, но пока не подписали depositphotos.com/

Киеву предрекли затяжной карантин, в Украине увеличилось количество ДТП с летальным исходом, игорный бизнес в стране легализовали. Мы собрали основные новости вчерашнего дня.

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Полтора года ограничений

В Госпотребслужбе заявили, что карантин из-за коронавируса в Киеве может растянуться на полтора года. Там готовятся к тому, что придется ужесточить масочный режим и тщательней контролировать людей в группе риска. При этом в ведомстве считают, что бизнесу необходимо позволить работать в карантин, но при соблюдении определенных условий.

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Количество смертей на дорогах увеличилось

В Украине зарегистрировали рост аварий с летальным исходом. Так, с начала текущего года произошло 57 929 ДТП. Из них 1 209 закончились смертью. Для сравнения – в тот же период прошлого года было на 14,3% меньше аварий с жертвами. Число ДТП с потерпевшими также выросло – на 4,2%.

Нацбанк оценил риск повторного “экономического шока”

Если деятельность предприятий в Украине заново приостановят, крах экономики неизбежен. Об этом заявили в НБУ. Поначалу прогнозировалось около 5% спада, позже в МВФ сошлись на 8,2%. По мнению временного руководителя Нацбанка Екатерины Рожковой, украинцам нужно научиться приспосабливаться к жизни в новых условиях и, соблюдая меры предосторожности, работать в карантин.

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Азартные игры узаконили

В Украине приняли скандальный закон о легализации игорного бизнеса. Его поддержало 248 депутатов. Документ регулирует деятельность казино. Так, им, к примеру, позволено размещаться только в пятизвездочных отелях с не менее 150 номерами. Впрочем, пока закон не смогли утвердить. Его подписание заблокировано двумя постановлениями об отмене решения, поданными некоторыми нардепами.

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В Украине появился медсовет

Медицинский совет организовали на базе МОЗ. Его члены планируют взять на себя реформы отрасли. Основная цель участников – выделять нужды медицины и помогать с изменениями. Также совет займется внедрением новых технологий и вопросами медобразования.

Венгрия на замке

Венгрия объявила о закрытии с 15 июля границ для стран из “красной зоны”. В ее список запрещенных по эпидемситуации внесена и Украина. В связи с этим накануне закрытия на венгерской границе образовались огромные очереди из украинцев, желающих попасть в ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, куда разрешили ехать украинцам в карантин и публиковали список стран.