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Впала в кому до подтверждения COVID-19: Под Львовом умерла 20-летняя девушка

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Появились резонансные детали инцидента.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Во Львовской области умерла 20-летняя девушка с подтвержденным коронавирусом.

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Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, девушка попала в Стрыйскую больницу в прошлую пятницу. Тогда врачи диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она впала в кому. Спасти жизнь девушки не удалось. 

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Кроме того, пациентка имела положительный ИФА-тест и ждала результатов ПЦР-исследования. Около недели до госпитализации она лечилась дома. Врачи говорят, пациентка имела сопутствующие заболевания, но, какие именно, не разглашают. 

Напомним, за сутки коронавирусом в мире заболело свыше 200 тыс. человек. Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5413 по сравнению с 3718 днем ранее.

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Теги: коронавирус, смерть
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