Впала в кому до подтверждения COVID-19: Под Львовом умерла 20-летняя девушка

Появились резонансные детали инцидента.

Во Львовской области умерла 20-летняя девушка с подтвержденным коронавирусом.

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Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, девушка попала в Стрыйскую больницу в прошлую пятницу. Тогда врачи диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она впала в кому. Спасти жизнь девушки не удалось.

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Кроме того, пациентка имела положительный ИФА-тест и ждала результатов ПЦР-исследования. Около недели до госпитализации она лечилась дома. Врачи говорят, пациентка имела сопутствующие заболевания, но, какие именно, не разглашают.

Напомним, за сутки коронавирусом в мире заболело свыше 200 тыс. человек. Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5413 по сравнению с 3718 днем ранее.