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В Харькове на взятке попалась глава военно-медицинской комиссии

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Появились первые детали из места событий.
Деньги женщина получала двумя траншами
Деньги женщина получала двумя траншами
khar.gp.gov.ua

В Харькове на взятке попалась глава военно-медицинской комиссии. В частности, чиновница за освобождение призывника от срочной службы требовала от его родителей более 30 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что глава военно-врачебной комиссии, которая также является директором одного из медицинских учреждений Харьковской области, потребовала от родителей призывника неправомерную взятку за подготовку документов о его непригодности к прохождению военной службы.

Женщину задержали во время получения взятки
Женщину задержали во время получения взятки
khar.gp.gov.ua

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Отмечается, что медик получала деньги двумя траншами. Первый - 12 тысяч гривен, а во время получения второго, в размере $700 (более 18 тысяч гривен, - ред.), женщина была задержана. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото из места событий
Фото из места событий
khar.gp.gov.ua

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, замруководителя военного лицея в Киеве поймали на взятке. Должностное лицо взяли с поличным в кабинете.

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Теги: взятка, коррупция, военный врач
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