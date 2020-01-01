В Украине резко увеличилось количество новых случаев Covid-19

Больше всего заразившихся коронавирусом во Львовской области и в Киеве.

На территории Украины за прошедшие сутки коронавирусом заразились 836 человек, сообщает МОЗ. Это на 31% больше, чем днем ранее.

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Львовская область продолжает оставаться на первом месте по количеству людей, заразившихся Covid-19. Только за минувшие сутки у 171 жителя этого региона в организме обнаружили опасный вирус (всего заболевших во Львовской области – 7 425 человек). На втором месте находится Киев. Там коронавирусом заразились за сутки 147 человек.

Медики регистрируют большое количество новых случаев Covid-19 также в Закарпатской и Черновицкой областях.

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С момента начала пандемии и по состоянию на утро 15 июля 55 607 украинцев заразились Covid-19. 28 131 человек сумели вылечиться. Причем, 977 из них – за последние сутки. К сожалению, 1 427 украинцев умерли в результате заражения.

Ранее Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине начала стабилизироваться. На это указывало то обстоятельство, что за прошлую неделю количество людей, которых нужно было госпитализировать, не увеличилось.