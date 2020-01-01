На Волыни повязали мошенников, переправлявших нелегалов через границу

Трансграничный канал организовали двое местных жителей.

Правоохранители остановили нелегальную деятельность уроженцев Волынской области. Двое мужчин незаконно переправляли людей через украинскую границу.

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Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Уточняется, что подельники помогали мигрировать людям, у которых были проблемы с законом. Кроме того, подыскивали тех, кому по каким-либо причинам было запрещено пересекать границу.

Так злоумышленники переправляли граждан Беларуси и России из Украины в Беларусь. Одного из них поймали на горячем на украино-белорусской границе. Он пытался помочь нелегально выехать из страны белорусу.

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По месту жительства его сообщника были проведены обыски. Там нашли вещдоки, указывающие на его причастность к правонарушению.

Волыняне были задержаны. Решается вопрос о вручении им подозрения. Следствие продолжается. Злоумышленникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЕС сократил “белый список“ стран для открытия границ.