Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Волыни повязали мошенников, переправлявших нелегалов через границу

Комментариев: 0
Трансграничный канал организовали двое местных жителей.
Подельники искали людей, которым было запрещено мигрировать
Подельники искали людей, которым было запрещено мигрировать
npu.gov.ua/

Правоохранители остановили нелегальную деятельность уроженцев Волынской области. Двое мужчин незаконно переправляли людей через украинскую границу.

Читай также: Закрытый путь в Европу через Венгрию выстроил очередь из украинцев

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Уточняется, что подельники помогали мигрировать людям, у которых были проблемы с законом. Кроме того, подыскивали тех, кому по каким-либо причинам было запрещено пересекать границу.

Так злоумышленники переправляли граждан Беларуси и России из Украины в Беларусь. Одного из них поймали на горячем на украино-белорусской границе. Он пытался помочь нелегально выехать из страны белорусу.

Читай также: В МИДе рассказали, куда можно ехать украинцам: Список стран

По месту жительства его сообщника были проведены обыски. Там нашли вещдоки, указывающие на его причастность к правонарушению.

Волыняне были задержаны. Решается вопрос о вручении им подозрения. Следствие продолжается. Злоумышленникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЕС сократил “белый список“ стран для открытия границ.

Поделись:
Теги: граница, мошенники, Волынь, Нацполиция, нарушение, нелегалы, нелегальная миграция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь