Одесские дайверы нашли на пляже пулемет “Максим”

Уникальную находку дайверы вытащили из моря.

Дайверы одесского центра “Океан” во время очередного погружения возле известного пляжа “Ланжерон” нашли пулемет системы “Максим”. Его широко использовали армии разных стран с начала XX века.

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Об этом сообщили на странице в Facebook Одесской Военной академии.

Специалисты подняли уникальную находку на поверхность. Теперь пулемет собираются передать в музей Академии.

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Планируется отдать найденный пулемет на реставрацию. После этого будущие офицеры смогут собственными руками коснуться образца вооружения начала прошлого века.

Находку отреставрируют facebook.com/VAOdesa

Напомним, возле известного киевского рынка обнаружили боеприпасы. Находку откопали газовщики близ Петровки во время ремонта.