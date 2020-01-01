На Сумщине непогода оставила без света десятки поселений

В целом электроэнергия пропала в 57 населенных пунктах.

В Сумской области бушевала стихия с ливнями и ураганом. В итоге из-за шквального ветра в местных поселениях сработали установки защиты линий электропередач.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, из-за непогоды на Сумщине без света осталось 57 населенных пунктов. Бригады облэнерго усраняют поломки и восстанавливают подачу электроэнергии.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове за ночь выпало 87 мм осадков, что является суточным максимумом за последние 140 лет. Такой показатель является нормой для периода в полтора месяца.

Также напомним, что на Донбассе молодая пара чудом выжила после удара молнии.