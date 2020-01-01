В МОЗ рассказали, при каких условиях детей пустят в школы

При входе в каждую школу у учителей и детей будут измерять температуру.

В новом учебном году учителей и школьников пропустят в школы только в том случае, если у них не будет температуры выше 37,2 градусов. Об этом сегодня на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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По словам Степанова, на входе в каждую украинскую школу с 1 сентября будут стоять сотрудники с измерительными приборами. Это обязательное условие. Если у учителей и школьников температура будет выше 37,2 градусов, то их отправят домой.

В каждом классе появятся антисептики. Если родители придут в школу за своими детьми, то они должны быть в защитных масках.

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Но это еще не все условия, при которых детям разрешат посещать школы, а не учиться дистанционно. Министерство образования и МОЗ обсуждают другие меры для предотвращения распространения коронавируса в украинских учебных заведениях. Их объявят немного позже.

Ранее Степанов не исключил, что в новом учебном году украинские школьники будут учиться в две смены. В этом случае обеспечат измерение температуры детей и во вторую смену.