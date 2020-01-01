Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Степанов о карантине для украинцев: “Будем продлевать”

Комментариев: 0
В Минздраве считают, что отказываться от ограничительных мер пока рано.
По словам Максима Степанова, снимать ограничения еще рано
По словам Максима Степанова, снимать ограничения еще рано
facebook.com/maksym.stepanov.official

31 июля в Украине должен закончиться адаптивный карантин. Однако в МОЗ думают над тем, чтобы продлить срок действия ограничительных мер.

Читай также: Главное 14 июля: Карантин на полтора года и казино в законе

Об этом в интервью “РБК-Украина” рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, МОЗ предложит продлить карантин еще на месяц от предварительной даты окончания. Проект постановления будет подан в Кабмин, сейчас он в разработке.

Мы не можем отказаться от мер предосторожности в связи со сложившейся неблагополучной эпидситуацией, так что будем продлевать карантин, - отметил Максим Степанов.

Читай также: Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему коронавируса

При этом, по словам министра здравоохранения, условия карантина могут измениться. Сейчас рассматривается возможность внести коррективы в действующие правила.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине резко увеличилось количество новых случаев Covid-19.

Поделись:
Теги: Степанов, Минздрав, МОЗ, карантин, ограничения, правила, продление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь