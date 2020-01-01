Степанов о карантине для украинцев: “Будем продлевать”

В Минздраве считают, что отказываться от ограничительных мер пока рано.

По словам Максима Степанова, снимать ограничения еще рано facebook.com/maksym.stepanov.official

31 июля в Украине должен закончиться адаптивный карантин. Однако в МОЗ думают над тем, чтобы продлить срок действия ограничительных мер.

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Об этом в интервью “РБК-Украина” рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, МОЗ предложит продлить карантин еще на месяц от предварительной даты окончания. Проект постановления будет подан в Кабмин, сейчас он в разработке.

Мы не можем отказаться от мер предосторожности в связи со сложившейся неблагополучной эпидситуацией, так что будем продлевать карантин, - отметил Максим Степанов.

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При этом, по словам министра здравоохранения, условия карантина могут измениться. Сейчас рассматривается возможность внести коррективы в действующие правила.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине резко увеличилось количество новых случаев Covid-19.

