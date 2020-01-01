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В Киеве убили следователя СБУ, который расследовал дела о госизменах, - СМИ

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Известно, что убитый должен был сегодня уйти на пенсию.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
od.npu.gov.ua

Ночью 15 июля в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Преступление произошло на улице Иорданской. 

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б этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

На место убийства прибыла полиция. Копы обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. После предварительного осмотра были выявлены следы крови возле правого уха. У мужчины были так же вывернуты карманы брюк и снята обувь.

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Позже выяснилось, что убитый - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. Мужчина занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Сегодня Закладный должен был выйти на пенсию.

Напомним, в Харькове женщина убила ребенка и покончила с собой. На месте инцидента найдена предсмертная записка. По предварительным данным, мать задушила десятилетнего сына, а после этого порезала себе вены.

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Теги: убийство, СБУ, следователь
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