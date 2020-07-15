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Вятрович: украинцев заставляли воевать в дивизии СС "Галичина"

Комментариев: 19
Вятрович считает, что немцы специально использовали украинскую символику 14 века, чтобы привлечь украинцев в дивизию СС "Галичина".
Украинцев заставляли воевать в дивизии СС "Галичина"
Украинцев заставляли воевать в дивизии СС "Галичина"
Владимир Вятрович/Фейсбук

Бывший директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что украинцев заставляли вступать в дивизию СС “Галичина“ силой или пропагандой. Об этом информирует PavlovskyNEWS в своем Фейсбуке.

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По словам Вятровича, украинцы в составе дивизии СС “Галичина“ воевали не за интересы Украины, а за интересы Германии. Он отметил, что немцы для обозначения этой дивизии использовали на самом деле украинскую символику 14 века. Благодаря этому украинцы думали, что воюют за национальные интересы своей страны. Таким же образом немцы поступали в других странах, например, во Франции и Албании. 

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В то же время экс-глава Украинского института нацпамяти уверен, что бессмысленно запрещать герб СС “Галичина“, ведь на нем изображен Галицкий лев.

Ранее суд запретил Вятровичу комментировать символику дивизии СС “Галичина“. Это произошло после того, как экс-глава УИНП заявил, что символика дивизии СС “Галичина“ не является нацистской.

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Теги: Вятрович, СС Галичина, украинцы
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Комментариев (19)
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Бигсэм    15.07.2020, 12:10
Оценка:  0
Бигсэм
Вятрович, неужто, дивизия СС "Галичина" плохая??? Это, в самом деле, фашистская дивизия, которая воевала в составе вермахта за Германию? Вятрович, это ты сказал?????
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 12:14
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ну так в составе вермахта и евреи воевали. Поэтому нужно прикрыть тему холокоста.
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 12:06
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Вот смотрю как растут минуса и вспоминаю ватников, которые обвиняли меня в том, что я с кучи аккаунтов им минусы леплю.
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 12:04
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Минусуй, не минусуй - все равно получишь ... Ваша Хабаровская окраина уже восстает. Лед тронулся.
СерыйКыць    15.07.2020, 11:58
Оценка:  +6
СерыйКыць
А жителей западных областей встречать армию Адольфа как освободителей с хлебом-солью,с радостью и весельем,гитлеровцы тоже заставляли?
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 11:59
Оценка:  -9
ВосставшийИзБана
Точно так же в 1939 году встречали и советы. Но когда увидели что эти звери творят, посчитали нацистов освободителями.
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 11:57
Оценка:  -9
ВосставшийИзБана
А что это вата так нервничает? Вам напомнить вашу ситуацию? Флаг РФ - флаг РОА, которая воевала за нацистов. Символика всевеликого войска донского разработана атаманом Красновым для казачих формирований, воевавших за нациков. С этой же символикой это войско сперлось в Украину. Так что молчите в
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 11:58
Оценка:  -8
ВосставшийИзБана
тряпочку. У вас у самих все еще хуже. Вы с нацистской символикой воюете в Украине и называете нацистами своих врагов.
hcr    15.07.2020, 11:49
Оценка:  +7
hcr
Немцы "использовали украинскую символику" и по этому "украинцы думали, что воюют за" Украину ))))))))) Боже, что он несёт. Запукры, вы уже там как то определитесь за кого воевали. Хотя по факту они только предавали и тех и других.
hcr    15.07.2020, 11:50
Оценка:  +6
hcr
Кролики думали что это любовь, а оказалось их просто разводят )))))))))
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 11:52
Оценка:  -9
ВосставшийИзБана
Московиты тоже думают, что они - славяне. Оказалось их просто разводят.
hcr    15.07.2020, 12:02
Оценка:  0
hcr
КоцманБоцман - так самый прикол что так и было, этих дебилов и на майдане развели.
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 12:03
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
А когда это в московии был Майдан?
Lyonya-Space    15.07.2020, 12:06
Оценка:  -4
Lyonya-Space
Будет, у ваты всё впереди.
ВосставшийИзБана    15.07.2020, 11:45
Оценка:  -9
ВосставшийИзБана
У ватников подгорает.
Alexey_7    15.07.2020, 11:35
Оценка:  +6
Alexey_7
Ой, да шо он несёт... Пускай хоть людей не смешит)
T-REX2    15.07.2020, 11:33
Оценка:  +6
T-REX2
Психических заболеваний не обнаружено-просто дурак
Lyonya-Space    15.07.2020, 12:04
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Вам поставленный диагноз здесь никого не интересует.
Вам бы в Кащенко, поделиться.
Lyonya-Space    15.07.2020, 12:04
Оценка:  -2
Lyonya-Space
... подлечиться.
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