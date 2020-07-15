Вятрович: украинцев заставляли воевать в дивизии СС "Галичина"

Вятрович считает, что немцы специально использовали украинскую символику 14 века, чтобы привлечь украинцев в дивизию СС "Галичина".

Бывший директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что украинцев заставляли вступать в дивизию СС “Галичина“ силой или пропагандой. Об этом информирует PavlovskyNEWS в своем Фейсбуке.

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По словам Вятровича, украинцы в составе дивизии СС “Галичина“ воевали не за интересы Украины, а за интересы Германии. Он отметил, что немцы для обозначения этой дивизии использовали на самом деле украинскую символику 14 века. Благодаря этому украинцы думали, что воюют за национальные интересы своей страны. Таким же образом немцы поступали в других странах, например, во Франции и Албании.

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В то же время экс-глава Украинского института нацпамяти уверен, что бессмысленно запрещать герб СС “Галичина“, ведь на нем изображен Галицкий лев.

Ранее суд запретил Вятровичу комментировать символику дивизии СС “Галичина“. Это произошло после того, как экс-глава УИНП заявил, что символика дивизии СС “Галичина“ не является нацистской.