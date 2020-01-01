СБУ рассказала о типичных схемах мошенников в интернете

За последние два года СБУ накрыла 25 нелегальных колл-центров, специализирующихся на различных видах мошенничества.

В течение 2019-2020 годов Служба безопасности Украины прекратила деятельность 25 нелегальных call-центров с оборотом в десятки миллионов гривен, которые принимали участие в мошеннических схемах по выманиванию у граждан денег в интернете. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что за отчетный период было проведено 45 обысков, изъято более 600 единиц оборудования, 14 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Как рассказали в СБУ, наиболее распространенные схемы у мошенников: выманивание у граждан персональных данных или реквизитов банковских карт, втягивание их в псевдоинвестиционные проекты, оформление кредитов на чужое имя, продажа фальсифицированных или отсутствующих товаров.

ssu.gov.ua

К работе этих фейковых call-центров организаторы привлекают студентов, иностранцев, малоимущих. И довольно часто используют мощности российских компаний, находящихся под санкциями в Украине, - подчеркивают в СБУ.

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Для комплексного противодействия мошенничеству киберспециалисты СБУ не только проводят общегосударственные спецмероприятия, но и рекомендуют гражданам повышать свою осведомленность в этом вопросе. В частности, рекомендуется не раскрывать персональную информацию и данные банковских карточек и не регистрировать их на сомнительных веб-ресурсах, консультироваться только в call-центрах банков, где вы обслуживаетесь, не участвовать в подозрительных финансовых операциях и проектах.

Напомним, вчера СБУ задержала автора “пленок Ермака“. Утверждается, что “обличители “громких пленок“ на самом деле оказались обычными мошенниками“.