В‌ ‌ВСУ‌ ‌зафиксировали‌ ‌новую‌ ‌вспышку‌ ‌COVID-19‌ ‌

Известно, сколько военных заболели за минувшие сутки.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 14 новых случаев COVID-19. К слову, большинство инфицированных - военнослужащие Киевской области.

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Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

По данным Медсил ВСУ, двух больных - 1 военнослужащего и 1 работника ВСУ - госпитализировали в Главный военный клинический госпиталь Минобороны в Киеве. Состояние здоровья инфицированных удовлетворительное, им оказывается необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (Львовская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 10 военнослужащих и 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, - сообщили в ведомстве.

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По состоянию на утро 15 июля активных больных COVID-19 в ВСУ - 125 человек. Полностью выздоровели 486 военных, еще 5 - скончались. На изоляции/самоизоляции находится 471 лицо. Еще 62 военных в ближайшее время смогут выйти из режима карантина.

Напомним, на Донбассе активизировались боевики, ранены семеро воинов ВСУ. За минувшие сутки и с начала текущих в зоне ООС 22 раза открывали огонь сепаратисты.