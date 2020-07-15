Волынь может уйти под воду из-за переполненных рек

В Западной Украине опасаются новых наводнений.

В Волынской области ожидают повторных паводков. Местные реки могут выйти из берегов.

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Об этом сообщает в среду, 15 июля, пресс-центр ГСЧС.

Новой волны стихии на западе страны ожидают в ближайшие три дня. Уровень воды в водоемах грозит оказаться критичным.

Прогнозируется, что вода может подняться в реке Припять в створе поста Речица, а также в реке Стоход в створе поста Любешов. В связи с этим может затопить земельные участки, а также домохозяйства в двух районах – Ратновском и Любешовском.

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Как известно, Западная Украина только недвано начала оправляться после сильного потопа. Там в конце июня выпало две месячные нормы осадков.

Затопило тысячи домов, повреждены дороги, мосты и уничтожен урожай. Во время потопа погибло 5 человек.

Напомним, как мы писали ранее, в Харькове выпало за ночь осадков, которых хватило бы на полтора месяца.