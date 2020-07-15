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В Одессе у пенсионерки на улице отобрали 10 тысяч долларов

Комментариев: 3
Двое кавказцев отняли у женщины сумку с деньгами, но скоро были задержаны полицией.
Полиция быстро задержала подозреваемых
Полиция быстро задержала подозреваемых
Фейсбук Патрульной полиции Одессы

Одесские полицейские задержали двух иностранцев, которых подозревают в ограблении местной жительницы. Об этом информирует пресс-служба одесской полиции.

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Как рассказали правоохранители, ранее судимые за совершение имущественных преступлений граждане одной из стран Закавказья на улице Ильфа и Петрова вырвали из рук 83-летней женщины сумку с десятью тысячами долларов и бросились в разные стороны.

Один из преступников – 39-летний мужчина – прыгнул в автомобиль, на котором они приехали, но был задержан сразу. Его 29-летний соучастник с деньгами побежал в противоположном направлении. Впоследствии его нашли в другом районе города и изъяли большую часть похищенной наличности.

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Действия фигурантов следователи квалифицировали по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины как грабеж, совершенный в крупных размерах. До избрания меры пресечения их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.

Напомним, в Измаиле водитель сбил пенсионерку и отобрал смартфон у очевидца. Теперь мужчине придется отвечать не только за ДТП, но и за грабеж.

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Теги: грабеж, Одесса, пенсионеры, иностранцы
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Комментариев (3)
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AlexMelnikov    15.07.2020, 12:12
Оценка:  +1
AlexMelnikov
Как это бабушка в таком возрасте носит по улице такую сумму?
KIBARG    15.07.2020, 11:38
Оценка:  +4
KIBARG
Ничего себе пенсионерка.
Lyonya-Space    15.07.2020, 11:54
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Для Одессы, обычная пенсионерка. Конечно не рядовая, но и далеко не единственная.
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