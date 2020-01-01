Повестка дня Рады: образование районов и местные выборы

Названы законопроекты, которые 15 июля рассмотрят депутаты Верховной Рады.

15 июля на очередном пленарном заседании третьей сессии Верховной Рады рассмотрят законопроекты про образование и ликвидацию районов (№ 3650), и про назначение местных выборов в 2020 году (№ 3809). Об этом информирует пресс-служба ВР.

Читай также: Рада срочно рассмотрела законопроект о наказаниях за ДТП с погибшими

Также сегодня в Верховной Раде рассмотрят в первом чтении законопроекты, вносящие изменения в статус народных депутатов и в график работы пленарных заседаний украинского парламента. Депутаты должны рассмотреть проект закона о календарном плане проведения четвертой сессии ВР в 2020 году.

Кроме того, 15 июля депутаты обсудят законопроекты, которые касаются разведки, оборонных закупок, защиты прав детей, молодежной политики и публичных электронных реестров.

Читай также: В Раде назвали имена возможных кандидатов на пост главы НБУ

Законопроект № 3650 предлагает присоединение пгт Коцюбинское к Киеву. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что жители этого поселка должны пользоваться всеми правами киевлян.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада провела самое короткое внеочередное заседание в своей истории. Оно длилось 3 минуты. Народные депутаты отправили на доработку законопроект, который был единственным на повестке дня.