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Повестка дня Рады: образование районов и местные выборы

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Названы законопроекты, которые 15 июля рассмотрят депутаты Верховной Рады.
Нардепы рассмотрят ряд важных законопроектов.
Нардепы рассмотрят ряд важных законопроектов.
rada.gov.ua

15 июля на очередном пленарном заседании третьей сессии Верховной Рады рассмотрят законопроекты про образование и ликвидацию районов (№ 3650), и про назначение местных выборов в 2020 году (№ 3809). Об этом информирует пресс-служба ВР.

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Также сегодня в Верховной Раде рассмотрят в первом чтении законопроекты, вносящие изменения в статус народных депутатов и в график работы пленарных заседаний украинского парламента. Депутаты должны рассмотреть проект закона о календарном плане проведения четвертой сессии ВР в 2020 году.

Кроме того, 15 июля депутаты обсудят законопроекты, которые касаются разведки, оборонных закупок, защиты прав детей, молодежной политики и публичных электронных реестров.

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Законопроект № 3650 предлагает присоединение пгт Коцюбинское к Киеву. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что жители этого поселка должны пользоваться всеми правами киевлян.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада провела самое короткое внеочередное заседание в своей истории. Оно длилось 3 минуты. Народные депутаты отправили на доработку законопроект, который был единственным на повестке дня.

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Теги: Верховная Рада, депутаты, законопроекты
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