Жителям Ровенщины смягчили карантин: Что это значит

В регионе разрешили работать культурным учреждениям, на очереди – общепиты.

Виталий Коваль заявил, что регион вышел из "красной зоны" facebook.com/koval8

Ровенская область вышла из “красной зоны” по эпидемситуации. Там уже позволено открывать кинотеатры, музеи, библиотеки, театры и прочие учреждения культуры.

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Об этом сообщил в соцсетях председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, эпидмситуация в регионе значительно улучшилась. Вечером вторника 14 июля коронавирус подтвердился в 10,6% случаев при норме меньше 11%.

Это значит, что Ровенщина может ослабить карантинные ограничения, - отметил губернатор региона.

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Виталий Коваль уточнил, что послабления возможны, если помещения будут заполнены не более чем наполовину. Также рассматривается возможность возобновления работы общепитов: ресторанов, кафе, столовых, буфетов и т.д.

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Украине могут продлить еще на месяц. При этом его условия хотят изменить.