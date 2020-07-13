СМИ: Совладелец Sky Mall Хиллер Тедер был осужден за взятку мэру Таллинна

Эстонский бизнесмен Хиллар Тедер уже более 10 лет является участником спора о правах собственности на киевский ТРЦ Sky Mall. Однако в родной Эстонии он известен не только как предприниматель, но и фигурант громкого скандала о коррупции в высших эшелонах власти. В судебных перипетиях вокруг Тедера разбирался Апостроф.

Как стало известно изданию из материалов дела, в 2019 году Тедер был признан виновным в даче взятки мэру Таллинна и по совместительству лидеру Центристской партии Эдгару Сависаару. В процессе расследования и судебного разбирательства правоохранительные органы Эстонии узнали, что Тедер через фиктивный заем заплатил партии Сависаара 275 тысяч евро.

Деньги должны были пойти на рекламную кампанию политической силы в обмен на помощь в получении Тедером земельного участка в Таллинне.

«Во время расследования по этому делу в квартире Тедера прошел унизительный обыск. И под конец судебного процесса он полностью признал свою вину. Он сотрудничал со следствием и дал слово выплатить штраф, лишь бы его не посадили», - говорится в статье.

Суд принял во внимание, что на момент совершения преступления Тедер не был должностным лицом и в качестве наказания присудил штраф в размере 200 тысяч евро взамен 5-летнего тюремного срока.

«Хиллар Тедер сделал соответствующие выводы, - сказано в решении суда. - Достаточно эффективная реакция со стороны государства на совершение преступлений направит Тедера по оценке прокуратуры на путь дальнейшего законопослушного поведения».

В то же время в Украине Тедер до сих пор остается участником имущественного конфликта вокруг Sky Mall. Согласно недавнему заявлению журналиста Сергея Иванова, он предлагает деньги для того, чтобы оказать политическое давление на генерального прокурора и президента и решить дело в свою пользу.

Тем не менее, украинский бизнесмен и второй совладелец Sky Mall Андрей Адамовский заявил о готовности заключить мировое соглашение, несмотря на негативный опыт общения с нечестным на руку эстонским коллегой.