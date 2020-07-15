Нардепам запретили брать себе помощников без образования

Появился соответствующий законопроект.

Верховная Рада не разрешила народным депутатам брать помощников-консультантов без образования. Соответствующий законопроект №3644 не одобрили сами нардепы.

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Об этом сообщает РБК-Украина из места событий.

Отмечается, что за принятие закона за основу проголосовали лишь 224 нардепа. Его направление на повторное первое чтение поддержали 280 парламентариев.

На данный момент закон определяет, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком.

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Но этот документ требование к образованию помощника нардепа исключает.

Напомним, Рада провела самое короткое заседание в своей истории. На рассмотрение нардепов был вынесен всего один законопроект, но они отправили его на доработку.