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В центре Украины ужесточают карантин – решение Кабмина

Комментариев: 2
В одном из центральных регионов страны будет ужесточен режим карантинных ограничений.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГСЧС

Кабинет Министров и руководство Днепропетровской области приняли решение ограничить на территории региона работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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“На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, учреждений культуры с 23:00 до 7:00“, - говорится в сообщении.

Исключение – кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Напомним, министр здравоохранения Степанов пообещал продление карантина. В Минздраве считают, что отказываться от ограничительных мер пока рано.

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Теги: карантин, Днепропетровская область, Кабмин
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Комментариев (2)
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Teetotaler    15.07.2020, 12:53
Оценка:  -3
Teetotaler
А как же казино? )))
СерыйКыць    15.07.2020, 12:08
Оценка:  -1
СерыйКыць
Идиоты!Вы на словах равняетесь на ЕС,при этом действуя хуже чем в Африке.В ЕС штрафовали на сотни евро только лишь за нахождение в общественном месте без очень уважительной причины.Вы же вообще никак не боретесь с нарушителями.На что вы надеетесь?
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