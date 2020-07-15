В центре Украины ужесточают карантин – решение Кабмина

В одном из центральных регионов страны будет ужесточен режим карантинных ограничений.

Кабинет Министров и руководство Днепропетровской области приняли решение ограничить на территории региона работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и учреждений культуры с 23:00. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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“На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, учреждений культуры с 23:00 до 7:00“, - говорится в сообщении.

Исключение – кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Напомним, министр здравоохранения Степанов пообещал продление карантина. В Минздраве считают, что отказываться от ограничительных мер пока рано.