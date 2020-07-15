Синдром Тищенко: В Киеве рестораторы митингуют во имя работы ночью

Владельцы заведений общепита просят разрешить им, как и "Велюру", не закрываться с 23.00 до 7 утра.

Нашумевший инцидент с работающим без правил рестораном “Велюр” в Киеве спровицировал акцию протеста. Так, в среду, 15 июля, к Кабмину вышли рестораторы, требуя снять ограничения на их деятельность.

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Об этом сообщает Pavlovsky News. Также видео с митинга делится APnews.



Митингующие расставили на площади перед правительственным зданием пустые стулья и кресла. На них развесили плакаты с красноречивыми лозунгами. Так, надписи на транспорантах гласят: “Хочу как Велюр”, “Нет запрету 23.00 - 7.00” и вопрошают: “Где есть совам?”.

Рестораторы говорят, что не понимают логики ночных ограничений Кабмина, ведь днем коронавирус никуда не девается. Люди также возмущены выборочным действием запрета на работу. Признаются, что особо ущемленными себя почувствовали после инцидента с “Велюром”, принадлежащим нардепу.

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Так, как известно, ресторан “Слуги народа” Николая Тищенко призывал гостей остаться у них до 6 утра. Это вызвало шквал негодования в сети. Действия депутата назвали нарушением.

Напомним, ранее мы также сообщали, что Тищенко не смог объяснить карантинные нарушения его заведения