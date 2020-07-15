Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Синдром Тищенко: В Киеве рестораторы митингуют во имя работы ночью

Комментариев: 1
Владельцы заведений общепита просят разрешить им, как и "Велюру", не закрываться с 23.00 до 7 утра.
Участники акции не понимают, куда девается вирус днем
Участники акции не понимают, куда девается вирус днем
Pavlovsky News

Нашумевший инцидент с работающим без правил рестораном “Велюр” в Киеве спровицировал акцию протеста. Так, в среду, 15 июля, к Кабмину вышли рестораторы, требуя снять ограничения на их деятельность.

Читай также: Жителям Ровенщины смягчили карантин

Об этом сообщает Pavlovsky News. Также видео с митинга делится APnews.

Митингующие расставили на площади перед правительственным зданием пустые стулья и кресла. На них развесили плакаты с красноречивыми лозунгами. Так, надписи на транспорантах гласят: “Хочу как Велюр”, “Нет запрету 23.00 - 7.00” и вопрошают: “Где есть совам?”.

Рестораторы говорят, что не понимают логики ночных ограничений Кабмина, ведь днем коронавирус никуда не девается. Люди также возмущены выборочным действием запрета на работу. Признаются, что особо ущемленными себя почувствовали после инцидента с “Велюром”, принадлежащим нардепу.

Читай также: Нардеп заявила, что ресторан Тищенко повторно нарушает карантин

Так, как известно, ресторан “Слуги народа” Николая Тищенко призывал гостей остаться у них до 6 утра. Это вызвало шквал негодования в сети. Действия депутата назвали нарушением.

Напомним, ранее мы также сообщали, что Тищенко не смог объяснить карантинные нарушения его заведения

Поделись:
Теги: Тищенко, ресторан, митинг, карантин, запрет, Кабмин, нардеп, протест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
IrenaSH    15.07.2020, 13:02
Оценка:  -1
IrenaSH
Нардепы обеспокоены низкой рождаемостью. Вирус это надуманный предлог.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь